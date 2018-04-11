فايز السراج يعزي الرئيس بوتفليقة إثر تحطم الطائرة العسكرية

قدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تعازيه الخالصة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقةعلى إثر سقوط الطائرة العسكرية، التي أسفرت عن سقوط 257 شهيدا.وكتب فايز السراج في برقية تعزية بعث إلى رئيس الجمهورية، “أنقدم اليكم ولعائلات الضحايا والشعب الجزائري الصديق بأصدق مشاعر التعزية والمواساة في ضحايا سقوط الطائرة”.

وأكد السراج، على وقوف الحكومة والشعب الليبي مع حكومة وشعب الجزائر في هذه المحنة.

داعيا من الله أن يتغمد شهدائنا الأبرار بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم جميل الصبر وحسن العزاء.