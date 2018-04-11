تغيير في توقيت إمتحانات الباكالوريا لهذه السنة

هناك تغييرات في ما يخص نصف في اختبارات المواد الأساسية في «الباك» و ذلك بإضافة نصف ساعة

الإجراء يشمل جميع الشعب بما فيها الآداب واللغات

ساعتان ونصف لاجتياز مادة اللغة الأمازيغية يوم الأحد

اختبارات «السنكيام» تنتهي في حدود الساعة الرابعة والنصف

كشفت وزارة التربية الوطنية، عن الجدول الزمني لسير اختبارات الأطوار الثلاثة لكل من الابتدائي والمتوسط والثانوي لدورة 2018، فيما حددت وزارة التربية زيادة في حجم الساعي لكل المواد الأساسية في 6 شعب بالنسبة لطلبة «الباك».

وحسب الجدول، الذي تحوز النهار على نسخة منه، فإن تاريخ إجراء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي دورة 2018، يكون يوم الأربعاء 23 ماي، وسينطلق في حدود الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة إجراء امتحان اللغة العربية، ومن الساعة الحادية عشر إلى غاية الثانية عشر ونصف يتم إجراء اختبار مادة الرياضيات، أما مادة اللغة الفرنسية فحددت مدتها الزمنية بساعة، من الثالثة زوالا إلى غاية الرابعة والنصف.

أما بخصوص سير اختبارات شهادة التعليم المتوسط دورة 2018، والتي سيتم الانطلاق فيها يوم الإثنين 28 ماي، سيتم إجراء امتحان اللغة العربية من الساعة 9 إلى غاية 11، ومن الساعة 11 ونصف إلى الواحدة زوالا سيتم اجتياز امتحان علوم فيزيائية وتكنولوجيا، ومن الساعة الثانية ونصف بعد الزوال إلى غاية الثالثة ونصف يتم اجتياز اختبار مادة التربية الإسلامية، ومن الساعة الرابعة مساءً إلى غاية الخامسة اختبار التربية المدنية.

كما جاء في جدول الاختبارات أنه سيتم برمجة يوم الثلاثاء 29 ماي في مادة الرياضيات على الساعة التاسعة، ومن الساعة الحادية عشر ونصف إلى الواحدة زوالا مادة اللغة الإنجليزية، أما مادة التاريخ والجغرافيا سيتم إجراؤها من الساعة الثانية ونصف إلى الرابعة مساءً، أما يوم الأربعاء فسيتم اجتياز مواد اللغة الفرنسية وعلوم الطبيعة والحياة واللغة الأمازيغية بنفس ترتيب الأوقات.

أما بخصوص سير اختبارات بكالوريا دورة 2018 لجميع الشعب، آداب وفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسير واقتصاد، أين سيختبر التلاميذ في مادة اللغة العربية وآدابها من الساعة 8 ونصف إلى غاية الواحدة زوالا تخصص آداب وفلسفة، أين تم زيادة في الحجم الساعي بنصف ساعة، أما باقي المواد لم يتم إدراج بها أي تغيير، ليتم اجتياز مادة التربية الإسلامية بالفترة المسائية من الساعة الثالثة إلى غاية الخامسة والنصف.

كما حدد الجدول الاختبارات لشهادة البكالوريا زيادة مدة نصف ساعة تشمل المواد التي يتم فيها إدراج مواضيع اختيارية لجميع الشعب، على غرار مادة الرياضيات شعبة الرياضيات والتقني رياضي، ومادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة، وعلوم طبيعية شعبة العلوم، ومادة التكنولوجيات، أما بخصوص مادة اللغة الأمازيغية خصص لها يوم الأحد في جميع الشعب من الساعة الثالثة إلى غاية الساعة الخامسة ونصف.