تعرف على مواصفات الطائرة إليوشين التي تحطمت اليوم بولاية البليدة

الطائرة العسكرية التي تحطمت اليوم بالقرب من المطار العسكري ببني مراد قرب مطار بوفاريك بولاية البليدة هي من نوع "اليوشين إي أل ء 76" الواسعة الاستعمال من قبل سلاح الجو الجزائري، وتستعمل أساسا في نقل القوات والشحن.وبحسب المعلومات المتاحة عن هذه النوعية هي طائرة أغراض متعددة، وشاحنة جوية إستراتيجية، ذات أربعة محركات، صممها مكتب اليوشين للتصميم، أنتجت في روسيا، تستخدم بشكل أساسي من قبل القوات الجوية الروسية، كان أول طيران لها في 25 مارس 1971. دخلت الخدمة في 1974، ومازالت في الخدمة حتى الآن. صنع منها 960 طائرة.

وإليوشين إي أل-76، كان من المخطط لها في بداية الأمر أن تكون طائرة شحن تجارية في عام 1967، لتكون بديلا لطائرة أنتونوف أن-12، وإي أل-76 تم تصميمها لتوصيل الآليات الثقيلة إلى المناطق النائية في الاتحاد السوفياتي.

كما أن الإصدارات العسكرية إي أل-76 استخدمت على نطاق واسع في أوروبا وآسيا وأفريقيا، بما في ذلك استخدامها كطائرة ناقلة للتزود بالوقود جوا أو كمركز قيادة جوية.

اليوشين هي شركة روسية تقوم بتصميم وتصنيع الطائرات تم تأسيسها من قبل سيرجي اليوشين بدأت الشركة بالعمل في عام 1933 وتم تأسيس شركة إيفيايشون إنداستري إليوشين عام 1992 لتعمل كشركة تسويق وخدمة العملاء.

صنعت الشركة العديد من الطائرات لمختلف الاستخدامات، وقامت الحكومة الروسية بعمل خطة لدمج هذه الشركة مع شركة ميكويان وسوخوي وتوبوليف وياكوفليف وإيركوت ليصبحوا شركة واحدة باسم يونايتد أيركرافت كوربوريشون.