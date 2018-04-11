الأطباء المقيمين يجمدون الإضراب و بلتحقون بالمستشفيات

أعلنت تنسيقية الاطباء المقيمين عن تجميد إضرابها الذي دام أكثر من 4 أشهر، من اجل مساعدة الأطباء في إجلاء الجرحى و المصابين إثر حادثة تحطم طائرة عسكرية صباح اليوم قرب مطار بوفاريك بالبليدة.

وجاء في البيان الذي أصدرته التنسيقية صباح اليوم الاربعاء، "بسبب حادثة سقوط طائرة عسكرية بمطار بوفاريك العسكري، تدعو التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين جميع المضربين للإلتحاق بمصالح الإستعجالات و تقديم المساعدة لجرحى وضحايا الحادث الأليم".