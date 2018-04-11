الكشف عن هوية ورتبة قائد الطائرة المنكوبة

تم الكشف عن هوية قائد الطائرة التي سقطت صبيحة اليوم بالقرب من مطار بوفاريك العسكري وهو دوسن اسماعيل برتبة مقدم من مواليد 1972 بولاية المسيلة دائرة عين لحجل وهو متزوج وأب لثلاث بنات.

ويشهد له بالكفاءة و الاخلاق ويعد من خيرة الإطارات بالمؤسسة العسكرية، وقد جنّب بفضل تدخله السريع كارثة أكبر، حيث تحطمت الطائرة بمنطقة فلاحية خالية من السكان، عوض الطريق السريع الذي كان يعج بالسيارات و الشاحنات.