فلسطين تعلن تضامنها مع الجزائر في حادث سقوط الطائرة

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله،تعزيه الخالصة للقيادة الجزائرية والشعب الجزائري وعائلة ضحايا على إثر حادث تحطم الطائرة العسكرية المنكوبة ببوفاريك ولاية البليدة

وأعرب “رامي الحمد الله”، اليوم الأربعاء،عن تضامنهم الأخوي ووقوفهم الكامل مع الشعب الجزائر وأهالي الضحايا في هذا المصاب الجلل.

داعيا الله عز وجل أن يتغمد شهدائنا بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن تنعم الجزائر وشعبها الشقيق بالأمن والاستقرار.