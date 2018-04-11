ترامب يعلن الحرب على سوريا

ترامب يعلن الحرب على سوريا

هدّد الرئبس الأمريكي دونالد ترامب ، صبيحة اليوم ، بشكل صريح باستهداف النظام السوري بضربات عسكرية عنيفة ، على خلفية الهجوم الكيماوي ضد مدنيين في مدينة دوما المحاصرة بحر هذا الأسبوع.

 وفي تحدّ واضح لتصريح روسي حول استعداد القوات الروسية في سوريا لإسقاط أي صواريخ تستهدف سوريا ، قال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر :"روسيا تتعهد بإسقاط أي صواريخ تستهدف سوريا "، قبل أن يتابع:" استعدي يا روسيا ، لأن صواريخنا قادمة وستكون دقيقة وجديدة وذكية".

وأضاف ترامب :"لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان قاتل يقتل شعبه ويستمتع بذلك" ، في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي تتهمه دول غربية بالوقوف وراء الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي أودى بحياة عشرات المدنيين في دوما المحاصرة.
وفي تغريدة لاحقة ، في نفس اليوم ، قال ترامب إن علاقات بلاده مع روسيا هي الآن سيئة أكثر من أي وقت مضى ، وهو ما سيؤدي حسبه إلى الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو.

وتابع ترامب بأن لا يوجد أي سبب لحدوث ذلك ، وقال :" روسيا في حاجة إلينا لمساعدة اقتصادها..ونحن في حاجة لجميع الدول مع أجل العمل معا" ، قبل أن يختم تغريدته بالقول :" فليتوقف سباق التسلّح".

القراءة من البلاد

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