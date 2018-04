ترامب يعلن الحرب على سوريا

هدّد الرئبس الأمريكي دونالد ترامب ، صبيحة اليوم ، بشكل صريح باستهداف النظام السوري بضربات عسكرية عنيفة ، على خلفية الهجوم الكيماوي ضد مدنيين في مدينة دوما المحاصرة بحر هذا الأسبوع.

وفي تحدّ واضح لتصريح روسي حول استعداد القوات الروسية في سوريا لإسقاط أي صواريخ تستهدف سوريا ، قال ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر :"روسيا تتعهد بإسقاط أي صواريخ تستهدف سوريا "، قبل أن يتابع:" استعدي يا روسيا ، لأن صواريخنا قادمة وستكون دقيقة وجديدة وذكية".

وأضاف ترامب :"لا يجب أن تكونوا شركاء لحيوان قاتل يقتل شعبه ويستمتع بذلك" ، في إشارة إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي تتهمه دول غربية بالوقوف وراء الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي أودى بحياة عشرات المدنيين في دوما المحاصرة.

وفي تغريدة لاحقة ، في نفس اليوم ، قال ترامب إن علاقات بلاده مع روسيا هي الآن سيئة أكثر من أي وقت مضى ، وهو ما سيؤدي حسبه إلى الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو.

وتابع ترامب بأن لا يوجد أي سبب لحدوث ذلك ، وقال :" روسيا في حاجة إلينا لمساعدة اقتصادها..ونحن في حاجة لجميع الدول مع أجل العمل معا" ، قبل أن يختم تغريدته بالقول :" فليتوقف سباق التسلّح".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race?