أغلبية ضحايا الحادث هم عسكريون بالإضافة إلى بعض عائلاتهم

تحطمت طائرة عسكرية صباح اليوم الأربعاء 11 أفريل، بالقرب من مطار بوفاريك العسكري، في ولاية البليدة.

وأسفر الحادث في حصيلة رسمية مؤقتة عن سقوط 257 شهيدا، من بينهم 10 من طاقم الطائرة.

وحسب وزارة الدفاع فإن أغلب ضحايا الحادث هم عسكريون بالإضافة إلى بعض عائلاتهم.

وأفادت الوزارة أن عملية إجلاء الجثث إلى المستشفى المركزي للجيش بعين النعجة متواصلة قصد تحديد هوياتهم.

كما أشارت إلى أن الحصيلة لا تزال مؤقتة، حيث تتواصل عملية إنتشال الجثث.

وقالت وزارة الدفاع أن طائرة النقل العسكرية تحطمت داخل حقل زراعي خالي من السكان، أثناء رحلة من بوفاريك إلى تندوف ثم بشار.

والطائرة من نوع أليوشين وهي مخصصة للنقل والإمداد.