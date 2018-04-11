أخيرا حليلوزيتش يخرج عن صمته و يكشف حقيقة إتصالات الجزائر به

وقّع الناخب الوطني الأسبق للخضر “وحيد حليلوزيتش” على أول ظهور له منذ أن تمت إقالته غير المُتوقعة من طرف الإتحاد الياباني لكرة القدم.

ونقلت الجريدة الرياضية الأولى في اليابان “nikkansports” تصريحات التقني البوسني والذي كشف حقيقة إمكانية عودته للعارضة الفنية للمنتخب الجزائري.

وقال “الكوتش” لمُراسل الصحيفة السالف ذكرها بمدينة “ليل” الفرنسية :”لا، لا، لاوجود لإتصالات بيني وبين الجزائر، أنفي هذا الأمر قطعيا”.

ورفض المُدرب الذي قاد “مُحاربي الصحراء” لمشوار تاريخي في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل منح تفاصيل أكثر بخصوص مُستقبله المهني.