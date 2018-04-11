الحماية المدنية تسخر مئات الأعوان و عشرات سيارات الإسعاف لحادث تحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك

سقطت طائرة عسكرية صبيحة اليوم، ببني مراد بالقرب من مطار بوفاريك العسكري بولاية البليدة

وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من طرف أحد المواطنين الذين كانو في عين المكان تصاعد كثيف للدخان الناجم عن الحادث الأليم، بالقرب من الطريق السريع الرابط بين بوفاريك و البليدة

وبحسب مصادر فقد اشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات من مطار بوفاريك.

والطائرة من الحجم الكبير من طراز يوشين كانت متوجهة من مطار بوفاريك نحو بشار وتندوف.

ولم تتوفر لحد الآن أي حصيلة رسمية للحادث، في حين تشير حصيلة أولية لاستشهاد 180 على الاقل في تحطم الطائرة.

هذا وقد قطع الفريق أحمد قايد صالح زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية وتنقل إلى موقع حادث سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك بالبليدة

وأمر الفريق قايد صالح بتشكيل فوري للجنة تحقيق للوقوف على أسباب و خلفيات الحادث.

كما ألغى اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني زيارته التي كانت مبرمجة اليوم إلى ولاية سيدي بلعباس على خلفية الحادث الأليم.