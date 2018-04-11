بيان لوزارة الدفاع الوطني بخصوص حادث سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك بولاية البليدة

قال بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد قام بقطع زيارته التفقدية بالناحية العسكرية الثانية، على خلفية حادث سقوط الطائرة العسكرية ببوفارك بولاية البليدة صبيحة اليوم

وجاء في الييان أن "طائرة نقل عسكرية تحطمت صباح اليوم 11 أفريل 2018 بمحيط القاعدة الجوية لبوفاريك وداخل حقل زراعي خالي من السكان، أثناء رحلة من بوفاريك-تندوف-بشار".

وأشار البيان إلى أن الفريق قايد صالح تنقل فور وقوع الحادث إلى بوفاريكللوقوف على حجم الخسائر واتخاذ الإجراءات اللازمة التي يتطلبها الموقف.

كما أمر الفريق قايد صالح بتشكيل لجنة تحقيق فوري للوقوف على ملابسات الحادث. بحسب البيان.

وأضاف البيان ان الفريق قايد صالح يتقدم بخالص تعازيه لعائلات الضحايا مواسيا لهم في محنتهم الأليمة.