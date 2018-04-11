بالفيديو : سقوط طائرة عسكرية قرب مطار بوفاريك وسقوط العديد من الضحايا

سقطت طائرة عسكرية صبيحة اليوم الأربعاء ، ببني مراد بالبليدة بالقرب من مطار بوفاريك العسكري

وقد أظهر مقطع فيديو تم تصويره من طرف أحد المواطنين تصاعد كثيف للدخان الناجم عن الحادث، بالقرب من الطريق السريع الرابط بين بوفاريك و البليدة

وبحسب مصادر فقد اشتعلت النار في الطائرة بعد إقلاعها بلحظات من مطار بوفاريك.

والطائرة من الحجم الكبير من طراز يوشين كانت متوجهة من مطار بوفاريك نحو بشار. بحسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية.

ولم تتوفر لحد الآن أي حصيلة رسمية للحادث، في حين تشير حصيلة أولية لوفاة 105 على الاقل في تحطم الطائرة العسكرية ببني مراد قرب مطار بوفاريك العسكري بالبليدة

هذا وقد قطع الفريق أحمد قايد صالح زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية وتنقل إلى موقع حادث سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك بالبليدة

وأمر الفريق قايد صالح بتشكيل فوري للجنة تحقيق للوقوف على أسباب و خليفيات الحادث.

كما ألغى اللواء عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني زيارته التي كانت مبرمجة اليوم إلى ولاية سيدي بلعباس على خلفية الحادث الأليم.