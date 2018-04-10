ماذا فعل حفيظ دراجي في بداية تعليقه على مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم..؟

وجّه المعلق الرياضي الجزائري لقنوات "بي إن سبورتس" ، اليوم ، رسالة خاصة إلى الفلسطينيين ، أشاد من خلالها بمسيرة العودة الكبرى التي انطلقت فعالياتها يوم 30 مارس الماضي إحياء لذكرى يوم الأرض.

وقال دراجي في بداية تعليقه على مباراة كروية بين ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين في رابطة أبطال أوروبا ، إنه يتمنى أن يتمكن جمهور الكرة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة من متابعة المباراة من دون انقطاع في الكهرباء ، وعبّر عن إشادته بصمود ونضال الفلسطينيين ضد الاحتلال ، متمنيا أن يتمكنوا من العودة إلى أراضيهم المغتصبة.

وافتتح اللاعب المصري محمد صلاح أهداف المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 2-1 على مانشستر سيتي ، ليضمن بذلك تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل.