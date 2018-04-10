البرنت يتجاوز حاجز 70 دولارا

رفعت أسواق النفط العالمية مكاسبها خلال تداولات الثلاثاء, لينجح خام برنت في تجاوز حاجز 70 دولارا للبرميل للمرة الأولى في 9 جلسات, مع انحسار مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين .

ووعد الرئيس الصيني "شي جين بينغ", الثلاثاء, بانفتاح أكبر لاقتصاد بلاده مع دول العالم وتقليل الرسوم الجمركية على الواردات , وهو ما مثل تهدئة للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم .

وبحلول الساعة (14:45 توقيت غرينيتش), ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم جوان بنسبة 2,04 بالمائة, أو ما يعادل 1,4 دولارا ليصل إلى 70,05 دولارا للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي "نايمكس" تسليم ماي بنسبة 2,13 بالمائة أو ما يعادل 1,35 دولارا ليصل إلى 64,77 دولارا للبرميل.