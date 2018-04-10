من داخل زنزانته الانفرادية
رسالة الشيخ سلمان العودة
نقل نجل الداعية الإسلامي سلمان فهد العودة الذي تمّ احتجازه منذ ما يتجاوز 4 أشهر ، على خلفية نشره تعليقا حول أزمة مقاطعة دول خليجية لقطر ، رسالة من لداعية المعتقل من داخل زنزانته الانفرادية .
وقال الدكتور عبد الله العودة ، الابن الأكبر لسلمان فهد العودة ، في تغريدة على حسابه في تويتر ، إن الداعية المعروف بخطابه المعتدل قال لأفراد أسرته خلال زيارتهم له في مكان سجنه :"وأنا في الزنزانة الانفرادية في الأشهر الأولى وفي حالة صعبة ضاقت بي الدنيا بما رحبت" ، قبل أن يتابع:"فتذكرت من صبر من أهل هذه الأمة وخجلت من نفسي وصبري ، وجاهدت نفسي عليه".
وطلب الدكتور عبد الله ، وهو خريج جامعة بيتسبرغ الأمريكية ، من متابعيه الدعاء لوالده بالثبات والفرج في محنته .
في إحدى زيارات الأهل للوالد فرج الله عنه يقول أبي:— د. عبدالله العودة (@aalodah) 10 avril 2018
"وأنا في الزنزانة (الانفرادية) في الأشهر الأولى وفي حال صعبة ضاقت بي الدنيا بما رحبت،
فتذكرت من صَبَرَ من أهل هذه الأمة وخجلت من نفسي وصبري، وجاهدت نفسي عليه"..
أسأل الله أن يثبته ويفرج عنه.
دعواتكم له
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