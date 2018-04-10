رسالة الشيخ سلمان العودة

نقل نجل الداعية الإسلامي سلمان فهد العودة الذي تمّ احتجازه منذ ما يتجاوز 4 أشهر ، على خلفية نشره تعليقا حول أزمة مقاطعة دول خليجية لقطر ، رسالة من لداعية المعتقل من داخل زنزانته الانفرادية .

وقال الدكتور عبد الله العودة ، الابن الأكبر لسلمان فهد العودة ، في تغريدة على حسابه في تويتر ، إن الداعية المعروف بخطابه المعتدل قال لأفراد أسرته خلال زيارتهم له في مكان سجنه :"وأنا في الزنزانة الانفرادية في الأشهر الأولى وفي حالة صعبة ضاقت بي الدنيا بما رحبت" ، قبل أن يتابع:"فتذكرت من صبر من أهل هذه الأمة وخجلت من نفسي وصبري ، وجاهدت نفسي عليه".

وطلب الدكتور عبد الله ، وهو خريج جامعة بيتسبرغ الأمريكية ، من متابعيه الدعاء لوالده بالثبات والفرج في محنته .