كل شيئ عن المواقيت الرسمية لامتحانات البكالوريا ، البيام ، والسانكيام

كشفت وزراة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، عن مواقيت سير امتحانات البكالوريا والبيام والسنكيام، حيث ستنطلق هذه الامتحانات بداية من التاسعة صباحا لتلاميذ المتوسط والابتدائي، على أن تكون انطلاقتها للمقبلين على البكالوريا بداية من الثامنة ونصف.

من المنتظر أن تنطلق اولى الامتحانات الرسمية في 23 ماي المقبل مع امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي ”السانكيام” الذي سيتزامن وشهر رمضان، حيث يمتحن تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي 3 امتحانات في ثلاث مواد اساسية وتتعلق بمادة اللغة العربية من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة العشرة والنصف. اما الامتحان الثاني فخاص بمادة الرياضيات والتي خصص لها مدة ساعة ونصف من الزمن من الحادي عشر صباحا الى الثاني عشر ونصف. أما خلال الفترة المسائية، يشمل الإمتحان مادة اللغة الفرنسية من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية الرابعة والنصف.

في المقابل كشفت الوزارة عن جدول سير اختبارات امتحان شهادة التعليم المتوسط لدورة 2018 واكدت أن الامتحان سيكون في ظرف ثلاثة ايام بداية من 28 ماي المقبل، على أن تنطلق اولى الامتحانات على الساعة التاسعة صباحا مع مادة اللغة العربية على مدار ساعتينين ثم من 11.30 الى الواحد علوم وفيزياء وتكنولوجيا ثم على الساعة 14و30 د مع مادة التربية الاسلامية حتى الساعة 15و30 ثم من الساعة 16 الى 17 يكون التلاميذ مع امتحان مادة التربية المدنية.

وفي اليوم الثاني يمتحن التلاميذ في الصبيحة مادتي الرياضيات واللغة الانجليزية على التوالي ثم في الظهيرة وبداية من 14و30د يمتحن المترشحون في التاريخ والجغرافيا، على أن يكون اليوم الثالث مخصصا لمادة اللغة الفرنسية وعلوم الطبيعية والحياة في الصبيحة واللغة الامازيغية في الظهيرة. أما جدول سير مواقيت انطلاق امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2018، فإن موعد امتحان التلاميذ خلال الفترة الصباحية سيكون بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا، على أن يلزم الممتحنين على التواجد في المؤسسة أي مراكز الامتحان على الساعة الثامنة بالضبط لتمكينهم من إيجاد مقاعدهم وإيداع أدواتهم لدى مدخل مركز الإمتحان وتفاديا لأي تأخر يقصيهم من الامتحان المصيري.

وبناء على هذا الجدول، فإن التلاميذ المقبلين على امتحان شهادة البكالوريا سيباشرون امتحاناتهم بداية من يوم 20 جوان 2018، مع اول مادة تتمثل في اللغة العربية وآدابها من الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الساعة 11 سا صباحا. أما في الفترة المسائية، يمتحن تلاميذ جميع الشعب في مادة العلوم الإسلامية.

وحددت وزارة التربية الوطنية مادة الرياضيات في الفترة الصباحية واللغة الإنجليزية في المساء. فيما تختلف مواد الامتحان في اليوم الثالث بتاريخ 23 جوان 2018، ما بين الفلسفة، علوم الطبيعة والحياة، التكنولوجيا، والتسيير المحاسبي والمالي.

وحسب المصدر ذاته، فإنه سيمتحن جميع الشعب في الفترة المسائية في مادة اللغة الفرنسية. أما في اليوم الرابع فإن كل المقبلين على هذا الامتحان سيكون على موعد مع امتحان موحد مع مادة التاريخ والجغرافيا ومادة اللغة الأمازيغية وهو آخر امتحان لشعبة آداب وفلسفة. وستستمر امتحانات البكالوريا لليوم الخامس على التوالي بالنسبة لتلاميذ شعبة اللغات الأجنبية، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي وتسيير واقتصاد، حيث سيمتحون في اللغة الاجنبية الثالثة وبين العلوم الفيزيائية، الاقتصاد والمانجمانت والفلسفة كل واحد حسب تخصصه.