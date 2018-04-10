هل سيتمّ إلغاء إجبارية الخدمة المدنية..؟..هكذا أجاب الوزير حسبلاوي:

اشترط وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، خلال اجتماعه مع ممثلي الأطباء المقيمين ، اليوم الثلاثاء ، تعليق الإضراب الذي استمر 5 أشهر ، لتلبية بعض المطالب التي يرفعها الأطباء المضربون.

وكشف الوزير حسبلاوي ، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع ، عن تنصيب لجنة مراجعة القانون الأساسي للطبيب المقيم يوم غد الأربعاء ، في حين اعتبر أن إلغاء إجبارية الخدمة المدنية ، التي تأتي على رأس مطالب المحتجين ، خارج مجال صلاحياته الوزارية.