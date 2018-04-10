شاهد بالفيديو: شاهدة أسعار السيارات اليوم في سوق القليعة !!

تشهد أسواق السيارات المستعملة في الجزائر في الآونة الأخيرة ضجة كبيرة وحالة ارتقاب قصوى لنزول أسعار السيارات بعد ارتفاع جنوني.

وخلال جولة لفريق “النهار Auto”، في سوق السيارات المستعملة في القليعة، وقفنا على تراجع ملموس للأسعار الخاصة بالسيارات القديمة.

أما فيما يخص السيارات الجديدة، فلازالت تشهد ارتفاعا جنونيا، لدرجة أن المشتري لا يهوّب صوبها بتاتا.

وفي الفيديو التالي، نعرّفكم على بعض السيارات وأسعارها لهذا الأسبوع.