حجز أوراق نقدية مزورة بقالمة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة وادي الزناتي بڨالمة، من حجز16 ورقة نقدية من فئة 2000 دينارجزائري مزورة، وأوقفت شخصين( امرأة ورجل) مشتبه فيهما في القضية، فيما لا يزال شريكهما الثالث في حالة فرار، حسبما أعلنته خلية الاتصال للمديرية الولائية لأمن ولاية ڨالمة، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر نفسها، فقد تمت العملية على مستوى نقطة المراقبة الثابتة للأمن، قرب حي رابح سعايدية، على مستوى الطريق الوطني رقم 102 جهة ولاية أم البواقي. حيث عثرت مصالح الشرطة على المبلغ المزور بحوزة شخصين يبلغان بين 20 سنة و38 سنة من ولاية أم البواقي واللذين بينهما امرأة.

وقد كان المشتبه فيهما يستقلان سيارة سياحية من نوع "هيا إيما"، التي عثر تحت وسادة مرافق السائق داخلها على المبلغ المزور المذكور، الذي حجز وأوقف الشخصان المشتبه فيهما.

ويرجّح حسب مصالح الأمن، في ضوء المعلومات التي وصلتها حول القضية، يرجّح أن يكون المشتبه فيهما رفقة شريكهما الفار، من مروّجي الأوراق النقدية المزورة. وقد فتح تحقيق مع الموقوفين الإثنين، وكوّن ضدهما ملف قضائي عن جرم "تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني"، وقدما أمام الجهات القضائية بمحكمة وادي الزناتي، التي وضعتها رهن الحبس، فيمالا يزال المشتبه فيه الثالث في حالة فرار، محل بحث من مصالح الأمن.