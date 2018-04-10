(فيديو) وزير الخارجية عبد القادر مساهل يرد على تصريحات ملك المغرب ضد الجزائر

رد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل على تصريحات العاهل المغربي محمد السادس الأخيرة حول القضية الصحراوية.

وأكد مساهل في حوار مع قناة "فرانس 24" أن الجزائر لا تخفي مساندتها للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلا أن ذلك لا يعني إقحام الجزائر في المفاوضات بين جبهة البولساريو والمغرب.

وأضاف مساهل أن القضية تبقى صحراوية-مغربية وليست بين الجزائر والمغرب.

من جهته نفى مساهل علمه بأي مساعي مغربية للقيام بعمل عسكري في المنطقة، مضيفا أنه على "المغاربة أن يتحملوا مسؤولية ما يقولون".