محاضرة في اليونسكو حول "يوم العالمي" اقترحته الجزائر.

أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، اليوم الثلاثاء ، جهود الجزائر في محاربة الإرهاب والتطرف ، وهذا في محاضرة ألقاها في دورة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو حول "اليوم العالمي للعيش معا بسلام" في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قد اعتمدت تاريخ الـ16 ماي من كل عام يوما عالميا للعيش معا في سلا/ ، باقتراح من الجزائر .





محاضرة حول الْيَوْمَ العالمي للعيش معا في سلام امام @UNESCOarabic : الجزائر قدمت مشروع اللائحة الاممية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 72/130 التي أعلنت يوم 16 ماي يوما عالميا ل #العيش_معا_في_سلام #الجزائر pic.twitter.com/KBlWg78QQP — Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) 10 avril 2018