مساهل يذكّر بجهود الجزائر في محاربة التطرف والإرهاب
محاضرة في اليونسكو حول "يوم العالمي" اقترحته الجزائر.
أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، اليوم الثلاثاء ، جهود الجزائر في محاربة الإرهاب والتطرف ، وهذا في محاضرة ألقاها في دورة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو حول "اليوم العالمي للعيش معا بسلام" في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قد اعتمدت تاريخ الـ16 ماي من كل عام يوما عالميا للعيش معا في سلا/ ، باقتراح من الجزائر .
محاضرة حول الْيَوْمَ العالمي للعيش معا في سلام امام @UNESCOarabic : الجزائر قدمت مشروع اللائحة الاممية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت رقم 72/130 التي أعلنت يوم 16 ماي يوما عالميا ل #العيش_معا_في_سلام #الجزائر pic.twitter.com/KBlWg78QQP— Abdelkader Messahel (@Messahel_MAE) 10 avril 2018
.@Messahel_MAE expose l'expérience #algérie-nne en matière de #déradicalisation, de lutte contre #terrorisme et de vivre ensemble en paix devant 204ème session du Conseil exécutif #UNESCO, dans un discours sur "Journée internationale du vivre ensemble en paix".#Algeria #الجزائر pic.twitter.com/7Q7AlUtrIi— Abdelkader Mesdoua (@ambalgeriefr) 10 avril 2018
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