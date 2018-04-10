مساهل يذكّر بجهود الجزائر في محاربة التطرف والإرهاب

محاضرة في اليونسكو حول "يوم العالمي" اقترحته الجزائر.

محاضرة في اليونسكو حول &quot;يوم العالمي&quot; اقترحته الجزائر.

أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ، اليوم الثلاثاء ، جهود الجزائر في محاربة الإرهاب والتطرف ، وهذا في محاضرة ألقاها في دورة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو حول "اليوم العالمي للعيش معا بسلام" في العاصمة الفرنسية باريس.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قد اعتمدت تاريخ الـ16 ماي من كل عام يوما عالميا للعيش معا في سلا/ ، باقتراح من الجزائر .

القراءة من البلاد

شاركنا رأيك

Click me to scroll