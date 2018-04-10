الكاتب الجزائري "المثير للجدل" وزوجته في قصر قرطاج..!

استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، اليوم الثلاثاء، في القصر الرئاسي بالعاصمة تونس ، الكاتب لجزائري المثير للجدل كمال داود، على هامش مشاركته في معرض تونس الدولي للكتاب ، الذي تمّ اختيار الجزائر ضيف شرف في فعالياته.

ورحّب الرئيس التونسي بالكاتب الجزائري وزوجته التي كانت ترافقه في الاستقبال الذي خصّه به قصر قرطاج ، قبل أن يتبادل معه أطراف الحديث ، حسب ما يظهره مقطع فيديو تمّ نشره اليوم على الصفحات الرسمية للرئاسة التونسية.

وأعرب كمال داود عن سعادته في ختام اللقاء باللقاء الذي جمعه مع الرئيس التونسي ، وقال إنه من النادر أن يقوم رئيس دولة باستقبال كاتب ، مؤكدا بافتخاره بأن يتم استقبال ككاتب جزائري من قبل رجل مثل الباجي قايد السبسي .

و تحلّ الجزائر ضيف شرف على الدورة الـ 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب ، الذي افتتح في 6 أفريل ، ويستمرّ إلى غاية 15 أفريل، بمشاركة عدد من دور النشر الجزائرية .

ويعرف عن كمال داود آراءه ومواقفه المثيرة للجدل ، وكان آخرها اتهام المحسوبين على التيار السياسي الإسلامي في الجزائر بالتسبب في انتشار داء الحصبة ( بوحمرون ) بين مئات الأطفال في عدّة مناطق في الوطن ، بسبب ترويجهم معلومات مغلوطة حول تلقيح التلاميذ ضد هذا الوباء من أجل محاولة الإطاحة بوزيرة التربية ، حسبه .