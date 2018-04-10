كل التفاصيل عن الخدمة الوطنية

كشف اللواء محمد صالح بن بيشة مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني هذا الثلاثاء عن فتح مكاتب جديدة قريبا بكل تيميمون والمنيعة وجانت وبني عباس لتخفف من عناء تنقل الشباب المستدعى للتجنيد .

وبمناسبة الذكرى الـ50 للخدمة الوطنية قال اللواء بن بيشة في تصريحات للاذاعة الجزائرية إن الخدمة الوطنية جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي ، فتطورها يتماشى وتطورمؤسساته سيما في مجال عصرنة التسيير وتعزيز انتشار هياكل الخدمة الوطنية بولايات الوطن المقدرة ب11مركز و 40 مكتب منها 3 مكاتب بالولايات المنتدبة لكل من عين صالح و عين قزام و برج باجي مختار مشيرا إلى تطوير آليات العمل وتعميم تكنولوجيات وتقنيات الاعلام الآلي لتحسين ظروف التكفل بالمواطنين.

قانون 14.06 المتعلق بالخدمة الوطنية الصادر بتاريخ 9أوت 2014 والذي جاء بتدابير هامة لفائدة الشباب أخذ الحيز الأكبر من حديث مدير الخدمة الوطنية حيث أسهب في شرح مضامينه ومزاياه ومن ذلك مدة الخدمة الوطنية التي تقلصت من 18 شهرا إلى 12 شهرا وتمديد مدة الإحصاء من شهرين إلى 9 أشهر،إضافة إلى الرفع من قيمة المنحة الشهرية والاستفادة من الأولوية في التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي.

ومن أهم المكاسب التي استفاد منها المجندون حسب المتدخل ما تضمنه المرسوم الرئاسي 17-109المؤرخ في الـ 14 مارس 2017 الذي يثبت فترات الخدمة الوطنية والحق في الترقية والتقاعد واحتساب مدة الخدمة الوطنية كفترة خبرة مهنية مذكرا بجملة الاجراءات التي أقرها نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح والمتعلقة بإرجاء التجنيد لمدة 6 اشهر لكل مواطن يتبث ترشحه في مسابقة توظيف أو النجاح فيها حتى ولو كان غير ملتزم بالاجراءات المنصوص عليها قانونا عدا في حالة العصيان وهو رفض آداء واجب الخدمة الوطنية دون مبرر قانوني.

وفي هذا السياق دعا المسؤول بوزارة الدفاع الوطني الشباب إلى التقرب من مكاتب ومراكز الخدمة الخدمة الوطنية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم لتسوية وضعيتهم وتجنب الوقوع في جريمة العصيان التي يعاقب عليها قانون القضاء العسكري فأغلب المواطنين -يضيف المتدخل- متخوفين لعدم درايتهم بواجباتهم القانونية التي تتيح لهم فرصة الاستفادة من الاعفاء بعد دراسة اللجان للملفات حالة بحالة ومن ذلك مراعاة الوضع الاجتماعي في حالة الوكيل العائلي شريطة أن يكون الشاب ملتزم بالآجال القانونية.

مشروع لإنشاء بوابة الكترونية تفاعلية للتواصل مع المواطنين بشكل مباشر

ولأن الخدمة الوطنية تقوي اللحمة الوطنية وتعزز الانتماء للوطن وترسخ روح الوطنية والوعي بالقضايا التي تهم البلاد يقول المتحدث وبغية تقريب الخدمة الوطنية أكثر من المواطنين لفت اللواء إلى التطور الدائم للشبكة الداخلية للتواصل بين كل المكاتب التي ستعزز بتطوير آليات جديدة ستكلل بإنشاء بوابة الكترونية تفاعلية للتواصل مع المواطنين تتضمن حماية وتأمين معلومات المواطنين وذلك لشرح حقوقهم وواجباتهم وتدابير التجنيد والاعفاء.

وختم ضيف القناة الأولى لقاءه بالحديث عن مختلف النشاطات التي ستنظم على مستوى مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية لأول مرة في الذكرى الـ50 لتأسيس الخدمة الوطنية .