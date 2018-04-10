سيلفي الحريري رفقة الملك المغربي محمد السادس ، وولي العهد السعودي

اجتمع ثلاثة زعماء عرب في صورة واحدة ، نشرت أمس على الحساب الرسمي لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، الذي التقط بنفسه صورة سيلفي رفقة الملك المغربي محمد السادس ، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

سعد الحريري ، الذي تجمعه مع المملكة السعودية حكاية أثارت جدلا واسعا في وقت غير بعيد ، عندما أعلن زعيم تيار المستقبل استقالته من منصبه في الحكومة اللبنانية من العاصمة السعودية الرياض، قبل أن يعود إلى بلاده ومنصبه بعد مرور أيام ، كتب في تغريدته التي نشر عبرها الصورة :"لا تعليق" ، لكن تعليقات المتابعين كانت كثيفة ومتباينة حول الصورة، ما بين السخرية والإشادة باللقاء الذي يجمع حكاما عرب في مكان واحد يعتقد أنه العاصمة الفرنسية باريس.

وتوقعت إحدى المتابعات في تعليق ساخر على الصورة ، أن تبث قناة الجزيرة القطرية خبرا عن احتجاز الأمير السعودي لسعد الحريري وملك المغرب "في مقر إقامته بباريس" ، في حين لم تتردد متابعة مغربية في وصف مرافقي ملك بلادها بأنهم حراس لمحمد السادس الجالس بينهم في الوسط عندما قالت :"الملك في الوسط والحراس على الأطراف" ، قبل أن يأتيها الردّ سريعا من المتابعة السعودية التي كتبت:"الخارس لا يتكئ على كتف الملك".