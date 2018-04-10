القنوات الناقلة ﻟﺪﻭﺭﻱ ﺃﺑﻄﺎﻝ أوروبا

يتجدد الموعد اليوم مع رابطة ابطال أوروبا، فسيكون عشاق المستديرة على موعد مع بداية لقاءات العودة من الدور الربع النهائي. فبعد الفوز العريض لنادي ليفربول في لقاء الذهاب ضد مانشيستر سيتي، ينتظر أن تكون مباراة اليوم جد حماسية فيجب على أشبال غوارديولا تسجيل "ريمونتادا" تاريخية لضمان التأهل للمربع النهائي.

أما في المواجهة الثانية فان عامل المفاجأة ضئيل جدا، بعد أن اكتسح برشلونة نادي روما برباعية مقابل هدف.

ماشيستر سيتي - ليفربول

"بي ان سبورت" اسبانيا

"بي ان سبورت" 1 و11 العربية

"آر تي أس" 2 السويسرية

"سكاي سبورت" 2 الألمانية

روما - برشلونة

"أنتينا 3 "

"بي ان سبورت" 2 و12 العربية

"سكاي سبورت" 3 الألمانية