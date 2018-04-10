إمكانية مشاركة فريق جزائري رابع في البطولة العربية

أكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، إمكانية مشاركة فريق جزائري رابع في منافسة البطولة العربية لهذا الموسم.وصنعت الفاف جدلا كبيرا بعد اختيار العميد لتمثيل الجزائر في منافسة البطولة العربية رفقة كل من وفاق سطيف وإتحاد العاصمة.

وتعود إمكانية مشاركة فريق جزائري رابع، في حال انسحاب الفرق المغربية (الرجاء والوداد) من المنافسة.