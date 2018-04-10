بالفيديو: عبد القادر مساهل في حوار مع قناة "فرانس 24"

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، اليوم في حوار له مع قناة "France24" أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو وحده من يسير البلاد.

وقال مساهل أن الرئيس يتابع عن كثب جميع الملفات التي ترِده، مؤكدا أنه الوحيد الذي يقرر في الجزائر وليس هناك شخص آخر غيره.

وأضاف: "أنا على إتصال دائم معه، واتلقى التعليمات منه" أما بالنسبة لأخيه فهو "مستشار مثل الآخرين"، وجاء هذا ردا على سؤال الصحفي الفرنسي بخصوص الإشاعات المتداولة حول وجود دور لأخيه السعيد بوتفليقة في منظومة الحكم وصنع القرار.

وردا عن سؤال يتعلق بـ "معارضي" ترشح الرئيس بوتفليقة للعهدة الخامسة، قال مساهل أن القرار يعود إليه وحده والشعب الجزائري وحده من يختار.

كما تحدث مساهل عن الزيارة الميدانية التي قام بها أمس الرئيس إلى ولاية الجزائر، وتدشين مسجد كتشاوة و الخطوط الجديدة للميترو، وقال أنها تندرج ضمن نشاطاته المبرمجة و أنه يقوم بمهامه بشكل طبيعي جدا.