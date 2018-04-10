ميلة : إحباط صفقة لبيع قطع نقدية أثرية

تمكنت عناصر فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية ميلة مساء أمس الاثنين من إحباط صفقة لبيع 71 قطعة نقدية أثرية ببلدية شلغوم العيد.كما تمّ توقيف المتورطين في القضية, حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصادر أمنية.و أوضحت ذات المصادر، أنّه تم خلال هذه العملية توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم 3 ينحدرون من ولاية تيسمسيلت.كانوا بصدد عقد صفقة بيع 71 قطعة نقدية أثرية لشخص رابع من ولاية ميلة كما تم استرجاع القطع الأثرية المعروضة للبيع.

و كشف تقرير الخبرة المنجزة من قبل المصلحة المختصة التابعة لمديرية الثقافة لميلة، أنّ القطع النقدية مصنوعة من مادة النحاس. وترجع للفترة النوميدية.

ما يعطيها القيمة الأثرية والتاريخية وفقا لنفس المصدر.

وأضاف أنّ المشتبه فيهم الـ 4 سيحالون يوم غد الأربعاء للجهات القضائية بتهمة الاتجار الغير الشرعي في القطع الأثرية.