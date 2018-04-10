أكد عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، أنّ المذاهب كلها مستمدة من بعضها البعض.

كما أثنى الشيخ صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد في كلمة شرفية بعلماء الجزائر.

وأشار الشيخ أن الجزائر بلده الثاني.

وقال الشيخ “كنت أفتخر ولازلت على أقراني أني زرت الجزائر حين كنت طالبا”.

وحضر “ملتقى فيها أيام طلبي للعلم، واعتبره شرفا له”.