أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمائة يوم الثلاثاء، لتواصل المكاسب القوية التي حققتها في الجلسة السابقة بفضل آمال بحل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين دون إلحاق أضرار كبيرة بالاقتصاد العالمي.

على الرغم من ذلك، تظل الأسعار ضمن النطاقات التي سجلتها في الآونة الأخيرة في الوقت الذي لا تزال فيه أسواق النفط تواجه وفرة في المعروض تفرض ضغوطا على المنتجين لكي تبقى أسعارهم تنافسية بهدف عدم خسارة حصة سوقية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 69.62 دولار للبرميل بزيادة 96 سنتا أو ما يعادل 1.4 % مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

و صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.31 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتا أو ما يعادل 1.4%، حيث تأتي المكاسب بعد ارتفاع بأكثر من اثنين بالمائة في أسعار النفط أمس الإثنين في تعاف من انخفاض بلغ اثنين في المائة يوم الجمعة.

وشهدت أسعار الخام تداولات متقلبة في الآونة الأخيرة بسبب المخاوف من نزاع تجاري طويل الأمد بين أكبر اقتصاديين في العالم وعدم اليقين بشأن التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.