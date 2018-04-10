الإعلام الفرنسي والياباني الجزائري يبحث عن “حليلوزيتش”!!

يواصل الناخب الوطني الأسبق “وحيد حليلوزيتش” صناعة الحدث منذ إقالته “المُفاجئة” من على رأس العارضة الفنية للمنتخب الياباني، أمس الإثنين.وكشفت جريدة “ليكيب” بأن الإعلام الفرنسي والياباني وحتى الجزائري، يبحث وبكل السُبل عن مُلاقاة التقني البوسني للحصول على ردة فعله.

وأشار نفس المصدر، بأن العديد من المُصورين اليابانيين، مُتواجدون في الساعات الماضية “خفية” أمام منزل “الكوتش فاهيد” بمدينة “ليل” الفرنسية.

ولا يعد السيناريو الذي يعيشه أسطورة “نانت” بالجديد، باعتباره تواجد فيه 2010 عندما تمت إقالته من تدريب “كوت ديفوار” قبل المونديال.