الجزائري “رياض بودبوز” في التشكيلة المثالية لليغا !



تم اختيار الجزائري “رياض بودبوز”، نجم “ريال بيتيس” في التشكيلة المثالية للدوري الإسباني في الجولة الماضية بعد الأداء الكبير الذي قدمه ضد إيبار.

بودبوز وحسب المواقع الإعلامية الإسبانية، فإن تألقه ساهم بشكل كبير في تألق ريال بيتيس في الجولات الأخيرة.

فأصبح أحد ركائز الفريق الأندلسي، كما أن المدرب “كيكي سيتيان” يضع ثقته في النجم الجزائري ودائما ما يصفه بـ “الساحر”.

ويتواجد في التشكيلة المثالية لليغا في الجولة الماضية العديد من النجوم يتقدمهم “ليونيل ميسي”.