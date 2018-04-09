بالفيديو: ملخص زيارة الرئيس بوتفليقة الى الجزائر العاصمة

دشن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال زيارة قادته إلى الجزائر العاصمة ،اليوم الإثنين، مسجد كتشاوة التاريخي بعد عملية ترميم شاملة دامت أربع سنوات.

وقد جرت مراسم التدشين بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نورالدين بدوي، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، وزير الشؤون الدينية والأوقاف،محمد عيسى، وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، ووالي العاصمة،عبد القادر زوخ.