بن غبريت: عقوبات صارمة ضد "الغشاشين" في البكالوريا

حذرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، المترشحين المقبيلين على امتحانات البيكالوريا و البيام، من أي محاولات غش و اكدت أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش تصل إلى حد إقصاء المترشح لمدة خمس سنوات من المشاركة في هذه الامتحانات، داعية الاولياء إلى تحسيس ابنائهم بخطورة هذه الظاهرة.

وأوضحت بن غبريت على هامش الزيارة التي قادتها امس إلى ولاية عين الدفلى، أن الوزارة قررت “اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل محاولة غش في الامتحانات الرسمية قد تصل إلى الإقصاء من إجراء امتحان البكالوريا لمدة خمس سنوات كاملة، لا سيما إذا كان الغش باستعمال التكنولوجيات الحديثة”.

ولتفادي حالات الغش أشارت الوزيرة إلى أن مصالحها امرت المديريات بتنظيم حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ وأوليائهم قصد إعلامهم بخطورة الغش في الامتحانات. واشارت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى أن الغش الممارس غير اخلاقي وأن مصالحها اتخذت جملة من التدابير لمحاربة الغش في الامتحانات، داعية الاولياء إلى تحسيس ابنائهم بخطورة الغش الذي يؤدي بهم إلى الاقصاء من الامتحانات.

و فيما يتعلق بمواضيع امتحان البكالوريا، جددت الوزيرة بن غبريت التأكيد أن مواضيع امتحانات الباكالوريا لن تخرج عن المنهاج الدراسي المقرر، حيث إن التلميذ لن يمتحن إلا في ما درسه في القسم، إلا أن الأسئلة ستكون في متناول التلميذ ذو المستوى المتوسط، داعية التلاميذ إلى التركيز على الدراسة و المراجعة الجادة.

و عن تأخر البرنامج الدراسي بسبب الاضراب و إمكانية لجوء الوزارة إلى العتبة، رفضت الوزيرة الخوض في الموضوع وقالت إنه من العيب الحديث عن العتبة و اكدت أن القطاع تجاوز هذه المرحلة و لن يتم العودة إليها.

وتعقيبا على تجميد الكنابست للاضراب الذي كان مقررا ابتداء من اليوم، ثمنت الوزيرة مساعي التنظيم لتغليب مصلحة التلميذ والحكمة و قالت إنه شيء مفرح أن يتم وضع مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار و جعل المتمدرسين اهم حلقة في القطاع، خاصة و أن 70 بالمائة من مشاكل النقابات قد تمت تسويتها ومعالجتها. و شددت الوزيرة على ضرورة تظافر جهود الجميع من اجل الوصول إلى بناء مدرسة ذات جودة ونوعية .