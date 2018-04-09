السعودية ستشارك في مهرجان"كان"

قال وزير الثقافة السعودي الإثنين بعد محادثات جمعته بنظيرته الفرنسية فرانسواز نيسين إن بلاده ستشارك وللمرة الأولى بمهرجان كان السينمائي هذا العام بمجموعة من الأفلام القصيرة. وكان اللقاء بين الجانبين اليوم شمل توقيع اتفاقيات تعاون لبناء دار أوبرا في السعودية وتشكيل أوركسترا موسيقي.

أعلن الإثنين وزير الثقافة السعودي عواد بن صالح العواد، بعد محادثات مع وزيرة الثقافة الفرنسية فرانسواز نيسين، أن بلاده ستشارك رسمياً وللمرة الأولى في مهرجان كان السينمائي بمجموعة من الأفلام القصيرة عند افتتاح المهرجان الشهر المقبل في جنوب فرنسا.

وقال الوزير أثناء زيارة إلى فرنسا ليومين مرافقا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "نحن سعداء أيضا أنه اتفقنا اليوم مع معالي الوزيرة على أن تكون هناك مشاركة رسمية في مهرجان كان لأول مرة".

وستكون المشاركة رمزية مع عرض تسعة أفلام سعودية قصيرة وتنظيم لقاءات مهنية في إطار النسخة الحادية والسبعين لمهرجان كان (من 8 إلى 19 ماي).

ويأتي الإعلان خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفرنسا في سياق جولة للدول الغربية.