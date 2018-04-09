الصحافة التركية "تنتقد" رابح ماجر..!

قالت قناة "أي سبور" التركية إن سفيان فيغولي الدولي الجزائري ولاعب غلطة سراي، يعيش أفضل مواسمه الكروية مع ناديه التركي حيث لعب 22 مباراة مع فريقه الجديد وسجل 6 أهداف وساهم في 8 تمريرات حاسمة متفوقا بذلك على رقمه عندما كان يحمل ألوان مطارق وست هام، و قبله فالانسيا الإسباني، حيث شارك في 33 مباراة في الليغا مسجلا 6 أهداف وصانعا 5 أهداف لزملائه في الفريق الإسباني.

وكان سفيان فيغولي من أهم اللاعبين في فريق غلطة سراي الذين برزوا هذا الموسم؛ ففي عشر مباريات شارك فيها مع الفريق الإسطنبولي، انتصر "الأحمر والأصفر" في تسع منها وهي نسبة هجومية ناجحة. وقد صرح اللاعب الجزائري مرات عدة للصحافة التركية، بأن سبب نجاحه في تركيا يعود لإحساسه بالراحة في إسطنبول والمحبة التي يلقاها من جماهير غلطة سراي، وهي جماهير معروف عنها في تركيا أنها تعشق اللاعب صاحب الأداء المميز ومن بينهم سفيان فيغولي.

وتفاجأت الصحافة التركية لمواصلة بتجاهل رابح ماجر للدولي الجزائري سفيان فيغولي في المباريات الأخيرة رغم أن الرجل يقدم أداء طيبا مع فريقه ويعد من بين الركائز المهمة التي ستخدم المنتخب الجزائري لو تم الاستعانة بخدماته.