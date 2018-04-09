ملف التأشيرات يلغم العلاقات بين البلدين

أثار رد وزارة الخارجية الجزائرية على تصريحات السفير الفرنسي في الجزائر غزافيي دريانكور” أمس الأحد، عن مسئولين جزائريين كبار يقدمون ملفات خاطئة للحصول على التأشيرة ، العديد من التساؤلات حول هذا التوتر الدبلوماسي الجديد بين الجزائر وباريس .

ويبدوا أن السفير الفرنسي قد أخل بواجب التحفظ الذي يفرضه العرف الدبلوماسي ، وهو ما لا يغيب عن دبلوماسي محنك مثله سبق له وأن مثل بلاده في الجزائر ويعرف جيدا خطوط التوتر بين البلدين ، ما يؤشر إلى رغبة مسبقة لدريانكور في استفزاز المسئولين الجزائريين بالحديث عن استفادتهم من العلاج في فرنسا وترك ديون بآلاف اليوروهات في المستشفيات ، ما يحرجهم أمام الرأي المحلي لعدم ثقتهم في المنظومة الصحية الجزائرية ، وأيضا أمام الرأي العام الخارجي لتركهم ديون مالية والتهرب من تسديدها.

ويبقى التساؤل عن هوية المسؤوليين الكبار الذين يقصدهم السفير ، خصوصا أن كبار المسؤوليين الجزائريين معفيين من التأشيرة الفرنسية بحكم حيازتهم لجوازات دبلوماسية تتيح لهم حق الولوج إلى فضاء شنغن بحرية ، ما ينفي أي علاقة لهم بالمصالح القنصلية الفرنسية في الجزائر ، فهل يقصد السفير حقيقة كبار المسؤوليين في الدولة أم يريد التضخيم لمعالجة قضية الديون الجزائرية في المستشفيات الفرنسية والتي لطالما شكلت نقطة تجاذب بين البلدين ، وكان من المفروض أن تمثل الاتفاقية الثنائية بين الحكومتين والتي صادق عليها مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخرا ، أين تقضي بالسماح للجزائريين بالعلاج في المستشفيات الفرنسية في إطار إداري موحد لتفادي النزاعات المالية نقطة نهاية لهذا الملف .