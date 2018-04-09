اتصالات الجزائر توفر خدمة الإطلاع على فواتير الانترنت والهاتف

ذكرت اتصالات الجزائر زبائنها بإمكانية الاستفادة من خدمة الحصول على فواتير خطوطهم الهاتفية عبر الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني ، وذلك في إطار مجهوداتها لتحسين علاقتها مع الزبون.

وتضع اتصالات الجزائر تحت تصرف الزبائن خدمة استقبال الفواتير الهاتفية عبر الرسائل النصية القصيرة Sms و الرسائل الإلكترونية ، وبفضل هذه الخدمة، يتلقى الزبون رسالة نصية قصيرة على خطه الهاتفي "موبيليس" أو "أوريدو" تعلمه بمبلغ فاتورته الهاتفية وتاريخ آخر أجل لتسديدها.

وللاستفادة من هذه الخدمة، ما على الزبون سوى التقرب من وكالته التجارية من أجل تقديم وتسجيل رقم هاتفه النقال، وتدعو اتصالات الجزائر زبائنها إلى الاستفادة من هذه الخدمة التي تبقيهم على اطلاع بالخدمات والعروض الترويجية الجديدة التي تطلقها المؤسسة دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالة التجارية.