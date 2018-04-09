الدرك يعثر على طفلين اختفيا منذ صباح أمس بالجلفة

عثر مساء اليوم الاثنين، عناصر الدرك الوطني بالجلفة على تلميذين ويتعلق الأمر،بكل من (إسماعيل.م) و(كرمالي.م) ويبلغ عمرهما 11 و 13 سنة،

وهذا بعد بلاغ من طرف أهلهما باختفائهما منذ صباح أمس، حيث توجها إلى المدرسة إلا أن غيابهما أثار مخاوف الأهل،

إذ سارعوا إلى تقديم بلاغ على مستوى مصالح الشرطة، غير أن عدم العثور عليهما، جعل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح يأمر بإقحام مصالح الدرك في عمليات البحث باستخدام كلب تقفي الأثر،

حيث تمكن عناصر الدرك من العثور على الطفلين تحت جسر بمخرج المدينة في حالة نفسية وصحية متردية.

وقد سارع عناصر الدرك إلى تحويل الطفلين إلى مستشفى المجاهد “أحمد بوقرة” قصد التكفل بهما.

وحسب المعلومات، فإن التحقيق معهما لبحث أسباب اختفائهما لم يتم الشروع فيه لحد الآن نظرا للحالة الصحية للطفلين.