مصالح الشبيبة والرياضة لبومراس ستقوم بتنصيب شاشات عملاقة لمتابعة كأس العالم

سيتمكن معظم سكان ولاية بومرداس من متابعة فعاليات كأس العالم 2018 لكرة القدم المرتقبة بروسيا الصيف المقبل مجانا، حسب موقع “بومرداس سيتي” من مدير الشبيبة والرياضة لبومراس السيد جمال زبدي.

وقال السيد زبدي أن مصالحه “ستقوم بتنصيب شاشات عملاقة على مستوى كل بلديات ولاية بومرداس ال32 والتي ستتيح لهواة الكرة المستديرة متابعة “المونديال” بالمجان”.

كما أكد المتحد أن هذه الشاشات ستُنصب في أماكن عمومية سيتم تحديدها بدقة لتمس أكبر عدد ممكن من المواطنين.