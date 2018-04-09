بالفيديو: الرئيس بوتفليقة يدشن مشاريع حيوية بالعاصمة وسط حضور شعبي غفير
دشن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارة قادته الى الجزائر العاصمة هذا الاثنين مسجد كتشاوة التاريخي بعد عملية ترميم شاملة دامت أربع سنوات.
وقد جرت مراسم التدشين بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ووالي العاصمة عبد القادر زوخ.
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