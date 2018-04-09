ماذا ما طلب مواطنون من رئيس الجمهورية اليوم

حظيت الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الإثنين ، لتدشين مسجد كتشاوة وتوسعة خط الميترو الرابط فيث محطتي ساحة الشهداء وعين النعجة، باهتمام كبير من قبل سكان العاصمة ، الذي اصطفوا أمام مسجد كتشاوة لتحية الرئيس عن قرب بعد أن أدى ركعتي تحية المسجد ، حسب ما أشارت إليه تغطية التلفزيون الجزائري للخرجة الرئاسية.



اللافت في الأمر أن بعض المواطنين الذي خرجوا لاسقبال رئيس الجمهورية ، كانوا يهتفون بترشّح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة ، مشيرين بذلك بأصابع أيديهم أيضا ، فيا كان الرئيس يردّ تحية المواطنين بالتلويح بيديه وضمّهما .



ونقل تقرير التلفزيون العمومي بعناية هتافات المواطنين وإشارات أياديهم بالعهدة الخامسة ، كما يمكن سماع نداء أحد المتواجدين وسط الحشد الغفير الذي كان يقف قبالة المسجد في انتظار الرئيس ، وهو ينادي :" رانا معاك، رانا معاك".

