الجزائريون يطالبون بعودة حاليلوزيتش وحملة #خليه_يرجع تصنع الحدث

يبدو أن إقالة المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش من تدريب المنتخب الياباني، بات مادة دسمة للجماهير الجزائرية العاشقة للساحرة المستديرة، والتي راحت تغرد وتنشر بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، وغالبية المنشورات صبت في مطالبة رئيس الإتحادية الجزائرية خير الدين زطشي بضرورة إعادة البوسني للعارضة الفنية للخضر، خاصة أنه حقق نتائج رائعة رفقة "الأفناك" وأبرزها الوصول للدور الثاني لمونديال البرازيل 2014.

مناصري وعشاق الخضر ذهبوا إلى أبعد من ذلك بعدما رفعوا عبارة "خليه يرجع" والهدف من وراء هذه الحملة هو مطالبة زطشي والفاعلين في الرياضة الجزائرية بعودة المدرب السابق لمنتخب كوت ديفوار، الذي بات حرا من أي إلتزام الآن بعد إقالته من المنتخب الياباني قبل 67 يوم عن مونديال روسيا، وتم التفاعل بقوة مع هذه الحملة التي تأتي في سياق الحملات الأخيرة التي أطلقها الشعب الجزائري أبرزها حملة "خليها تصدي" الخاصة بمقاطعة شراء السيارات لغلاء أسعارها، بحيث تناقل الجميع صور هذه الحملة التي صنعت الحدث في الساعات الماضية وباتت الصورة الأكثر إنتشارا من قبل كبرى الصفحات على مواقع التواصل،

وعلى الرغم من أن الناخب الوطني رابح ماجر يحظى بثقة رئيس "الفاف" زطشي، والذي صرح مؤخرا أنه يساند صاحب الكعب الذهبي، وهو ما يصعب من إمكانية رؤية حاليلوزيتش مدربا لثاني مرة للمنتخب الوطني، لكن رغم هذا فإن الحملة بدأت في الإنتشار عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ما يؤكد المكانة الرائعة التي يمتلكها التقني البوسني في قلوب الجزائريين والذي بات مطلبا رئيسيا بعدما عاث ماجر في المنتخب فسادا من جميع النواحي، خاصة أنه لا يملك المؤهلات لقيادة العارضة الفنية لمنتخب بحجم الجزائر.