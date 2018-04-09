نشرية تحذر من رياح قوية على أغلب المناطق الصحراوية

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من هبوب رياح قوية أمسية اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء، تصل سرعتها إلى 80 كلم في الساعة.وتشمل النشرية كل من ولايات: النعامة، البيض، شمال أدرار ، غرداية، ورقلة وشمال تمنراست

بالإضافة إلى إيليزي، الوادي، الأغواط، الجلفة، بسكرة خنشلة وتبسة.

كما حذّرت النشرية من صعوبة في الرؤية على أغلب المناطق الصحراوية خلال هذه الفترة بسبب التطاير الكثيف للرمال.