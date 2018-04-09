بالفيديو .. صايب : كنت أود اللعب ضد المنتخب الفرنسي لكن ماجر قلّل من إحترامي

رجع بنا اللاعب السابق للمنتخب الوطني و لشبيبة القبائل إلى الوراء و بالخصوص إلى المباراة الشهيرة و التي جمعت ما بين المنتخب الفرنسي و الجزائري في ملعب فرنسا و كان ذلك في سنة 2001 ، و هي المباراة التي عرفت أحداث قبل نهاية المباراة ب 20 دقيقة بسبب دخول الأنصار إلى أرضية الميدان ، و هي المباراة التي كان يود صايب طرفا فيها خاصة أنه كان لاعبا في الدوري الفرنسي و كل الأنظار كانت مصوبة إليه إلا الناخب الوطني ماجر رأى غير ذلك