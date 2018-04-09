أنصار أولمبيك ليون تهاجم اللاعب رشيد غزال

أبدى أنصار فريق أولمبيك ليون الفرنسي، الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي و خاصة عبر صفحات الفايسبوك ، شماتتهم في نجمهم الجزائري الأسبق رشيد غزال، بعد فشله في تجربته مع موناكو. وتجدّد الحديث لدى جماهير ليون عن غزال

بمناسبة تواتر أخبار شبه مؤكدة عن قرب انتقال ويليام جيبالس نجم الفريق الشاب والملقب بـ"مبابي الجديد"، إلى موناكو بعد أن رفض هو الآخر تجديد عقده الذي ينتهي في سنة 2019، وهو ما جعلها تنتقده بشدة.

ولم تغفر جماهير الـ "أو إل" لغزال رحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي الأخير بالمجان، على الرغم من المحاولات الكبيرة التي قام بها جون ميشيل أولاس رئيس النادي من أجل تمديد عقده لفترة إضافية، حيث فشل اللاعب في تجربته مع نادي الإمارة الفرنسية، واكتفى بتسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف خلال جملة 32 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.