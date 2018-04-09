تونسيون يهددون بدخول الجزائر

قالت وسائل إعلام تونسية، مساء الأحد، أن عشرات الشباب من أصحاب الشهادات بولاية القصرين بتونس الشقيقة توجهوا نحو الحدود الجزائرية مهددين بمغادرة بلادهم بسبب البطالة.

وحسب المصادر ذاتها قام حوالي 80 شابا من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل، بالتوجه نحو التراب الجزائري سيرا على الاقدام مرورا بمنطقة بوشبكة من معتمدية فريانة من ولاية القصرين احتجاجا ضد بطالتهم.

و طالب المحتجون بانتدابهم في الوظيفة العمومية، بعد اعتصامهم لمدة تناهز الشهر أمام مقر ولاية بالقصرين.

وتتكرر بولاية القصرين الحدودية كل سنة تقريبا حوادث مماثلة للشباب بصفة خاصة، بسبب الأزمة الإقتصادية التي تعيشها بلادهم.