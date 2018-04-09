محرز سينتقل بسعر قياسي إلى نادي أوروبي كبير

مازالت إدارة فريق ليستر سيتي الإنجليزي، تُصرّ على استلام مبلغ كبير، مقابل تسريح نجمها الأول الجزائري رياض محرز في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

واتّفقت إدارة نادي ليستر سيتي مع الجناح رياض محرز، على فسخ العقد الصيف المقبل (تنقضي مدّته في الـ 30 من جوان 2020)، وأيضا تحويله بِمبلغ كبير. تقول صحيفة “الصن” البريطانية في أحدث تقرير لها بِهذا الشأن. وأضافت أن مسؤولي فريق “الثعالب” وجدوا خليفة الدولي الجزائري، مُمثلا في اللاعب جيمس ماديسون متوسط ميدان هجوم فريق نوريتش سيتي، المنتمي إلى القسم الثاني الإنجليزي.

ووفقا لِنفس وسيلة الإعلام، فإن تنافس فريق توتنهام الإنجليزي لِإنتداب جيمي ماديسون لن يُخيف إدارة ليستر سيتي، التي تُعوّل على بيع محرز بِمبلغ كبيرة، لِتغطية نفقات جلب صانع ألعاب نوريتش سيتي.

وتبلغ قيمة الإنجليزي جيمس ماديسون في سوق الإنتقالات مبلغ 17 مليون جنيه استرليني (19.5 مليون أورو)، في حين رفضت إدارة ليستر سيتي عرضا بِقيمة 56 مليون أورو، تقدّم به مسؤولو مانشستر سيتي رائد ترتيب إنجلترا، لِشراء محرز في جانفي الماضي.

ويرتدي جيمس ماديسون (21 سنة) زيّ نوريتش سيتي منذ جانفي 2019، ضمن عقد تقضي مدّته صيف 2019. وقد سجّل هذا الموسم 15 هدفا و8 تمريرات حاسمة، في كل المنافسات الرسمية للأندية. كما يُمثّل ألوان متخب إنجلترا للأواسط.