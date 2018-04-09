زطشي يغازل الوزير حطاب و يجدد دعمه لـ ماجر

قال رئيس الفاف خير الدين زطشي إنه يرحب بوزير الرياضة الجديد، محمد حطاب، ويتعامل معه، بطريقة غزل،

قد تتحول الى عراك مثلما حصل مع سابقه ولد علي.

ووسع رئيس فدرالية كرة القدم من وعوده التي لا تنتهي، وقال إنه سيعمم الأجهزة الطبية على ملاعب الجزائر،

وهو هنا يشير الى 60 ملعبا (48 ملعب في الولايات الـ48+12 ملعب آخر).

والملاحظ ان رؤساء الاندية لم يرسلوا الى “الفاف” الملفات الطبية لجميع اللاعبين.

وقدر حركت وفاة حارس اتحاد العاصمة بأزمة قلبية داخل الملعب في الأيام الأخيرة،

هذا الجانب المنسي في حسابات “الفاف”.

وفي حالة جسد زطشي وعد الأجهزة الطبية، فسيمر على مندوب “الفيفا” لشمال إفريقيا والكراييب،

وهو من سيتكفل بإرسال المعدات المطلوبة للفاف.