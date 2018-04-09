شراكة جزائرية إماراتية بـ 1.6 مليار أورو لمشروع في الحديد الصلب بعنابة

من المنتظر أن يخلق 1600 منصب شغل مباشر

المشروع يشمل إدماج وحدة صناعة الأنابيب التي تضم 400 عامل

صادق مجلس مساهمات الدولة الجزائرية على إنشاء شركة مختلطة جزائرية إماراتية لإنتاج الحديد والصلب بمركب الحجار بولاية عنابة، تكون مستقلة تماما عن هذا الأخير وتقوم بصناعة مواد لا تصنع حاليا في المركب، كما أنه من المنتظر أن يوفر 1600 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى إعادة دمج وحدة صناعة الأنابيب التي تضم 400 عامل.

كشف مدير الاتصال بمجمع «سيدار» في عنابة، هشام بامون، أن مجلس مساهمات الدولة وافق في الشهر الماضي، على إنشاء شركة مختلطة جزائرية-إماراتية لإنتاج الحديد والصلب بعنابة، حيث تمثل هذه الشراكة مشروع استثماري تفوق قيمته 1,6 مليار أورو يوجه إلى استحداث هذه الشركة المختلطة التي ستخضع للقانون الجزائري وتحمل اسم «إيميرايت دزاير ستيل»، وذلك على مستوى موقع مركب الحجار ببلدية سيدي عمار في ولاية عنابة.

وحسب ذات المتحدث، فسيمثل أطراف هذه الشراكة كل من مجمع «سيدار» بـ 31 من المئة و«سيدار الحجار» بـ 20 من المئة والشريك الإماراتي «مجمع دزاير إيميرايت بنسبة 49 من المئة من أسهم الشركة، التي يُعول عليها لتكون ركيزة أخرى لدعم مركب الحجار والسوق الوطنية بمواد كانت مستوردة.

وتمثل حصة مركب «سيدار الحجار» المقدرة بنسبة 20 من المئة ضمن هذا المشروع الذي سيوطن بداخل مصنع الحجار على مساحة 120 هكتار، مجموعة من التجهيزات والهياكل التابعة للمركب، كما يتمثل نشاط هذه الشركة في إنتاج منتوجات الحديد والصلب من أنابيب وصفائح حديدية وغيرها من المواد المدرفلة، وذلك بقدرات إنتاجية حددت بأكثر من 1,3 مليون طن سنويا في مرحلة أول، وإلى جانب ترقية صناعة الحديد والصلب، سيمكن هذا المشروع من استحداث أكثر من 1600 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى إعادة دمج وحدة صناعة الأنابيب بدون تلحيم ضمن نسيج صناعة الحديد والصلب بعنابة، ومن خلال ذلك دمج ما مجموعه 400 عامل تابعين لهذه الوحدة. يذكر أن مركب «سيدار الحجار» الذي سيحتضن الشركة الجزائرية-الإماراتية المختلطة «إيميرايت دزاير ستيل» على مستوى موقعه، يتربع على 840 هكتار ويشغّل حاليا أكثر من 5 آلاف عامل وينتج شهريا حوالي 260 ألف طن من منتوجات الحديد والصلب القابلة للتسويق.